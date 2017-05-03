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    Гражданина Азербайджана, подозреваемого в тяжком преступлении, экстрадируют из Башкортостана на родину

    Готовятся соответствующие документы на экстрадицию незаконного мигранта в Азербайджан

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура России по материалам экстрадиционной проверки приняла решение о выдаче гражданина Азербайджана Орхана Асадова на родину, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Отмечается, что до задержания О.Асадов работал в России незаконно. Его задержали в начале зимы 2016 года в Башкортостане. На данный момент он содержится под стражей.

    В 2015 году в Азербайджане 23-летний  О.Асадов повздорил с другом и нанес ему удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами, однако подозреваемый сбежал в Россию, где незаконно занимался трудовой деятельностью.

    Государственная служба осуществления наказания Россия готовит соответствующие документы на экстрадицию незаконного мигранта на родину. 

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