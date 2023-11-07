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Гражданин Турции совершил в Бейлагане ДТП, пострадали четыре человека

Гражданин Турции совершил в Бейлагане ДТП, пострадали четыре человека В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.
Происшествия
7 ноября 2023 г. 10:14
Гражданин Турции совершил в Бейлагане ДТП, пострадали четыре человека

В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, гражданин Турции Мурат Каваклы 1973 г.р. во время движения в направлении Верхне-Карабахского канала на участке автомобильной дороги Дашбурун-Верхне-Карабахский канал, проходящем через территорию села Алиназарли Бейлаганского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль марки Mitsubishi L200 Pikap опрокинулся в бетонный водоканал на обочине дороги.

В результате ДТП водитель и его пассажиры - граждане Турции Кемаль Челик 1968 г.р., Амра Бакычы 1995 г.р. и житель Гянджи Эмин Мамедов 1992 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые были госпитализированы в Центральную больницу Бейлаганского района.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə vətəndaşı Beyləqanda avtomobili su kanalına aşırıb, 4 nəfər xəsarət alıb

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