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    Гражданин Турции скончался на Астаринском погранично-пропускном пункте

    По данному факту проводится расследование

    Астара. 19 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Турции скончался в Азербайджане.

    Как сообщает южное бюро Report, 56-летний Айдын Джисим из турецкой провинции Карс внезапно почувствовал себя плохо при пересечении границы Азербайджана с Исламской Республикой Иран на Астаринском погранично-пропускном пункте. Рядом с ним находилась его супруга. Однако спасти жизнь гражданина Турции не удалось, он скончался на месте.

    По данному факту проводится расследование Астаринской районной прокуратурой.

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