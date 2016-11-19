Гражданин Турции скончался на Астаринском погранично-пропускном пункте

Астара. 19 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Турции скончался в Азербайджане.

Как сообщает южное бюро Report, 56-летний Айдын Джисим из турецкой провинции Карс внезапно почувствовал себя плохо при пересечении границы Азербайджана с Исламской Республикой Иран на Астаринском погранично-пропускном пункте. Рядом с ним находилась его супруга. Однако спасти жизнь гражданина Турции не удалось, он скончался на месте.

По данному факту проводится расследование Астаринской районной прокуратурой.