Гражданин России получил ножевое ранение на поминках в Гахе

Гах. 6 января. REPORT.AZ/ В Гахском районе задержан мужчина, ранившщий ножом гражданина России.

Как сообщает северо-западное бюро Report,прибывший на поминки тети А.Сухашвили был ранен ножом двоюродным братом Георгием Вазгеновичем Окрачанашвили.

Г.Окрачанашвили задержан сотрудниками Гахского РОП.

Инцидент произошел сегодня днем в городе.

Гражданин России Амиран Иосиф оглу Сухашвили 1971 года был ранен ножом родственником на траурной церемонии тети. Пострадавший был доставлен в Гахскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Факт расследуется Гахским районным отделением полиции.