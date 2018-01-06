Гражданин России получил ножевое ранение на поминках в Гахе

Гах. 6 января. REPORT.AZ/ В Гахском районе задержан мужчина, ранившщий ножом гражданина России.
Как сообщает северо-западное бюро Report,прибывший на поминки тети А.Сухашвили был ранен ножом двоюродным братом Георгием Вазгеновичем Окрачанашвили.
Г.Окрачанашвили задержан сотрудниками Гахского РОП.
Инцидент произошел сегодня днем в городе.
Гражданин России Амиран Иосиф оглу Сухашвили 1971 года был ранен ножом родственником на траурной церемонии тети. Пострадавший был доставлен в Гахскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как среднетяжелое.
Факт расследуется Гахским районным отделением полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости
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