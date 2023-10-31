Гражданин Пакистана задержан по подозрению в убийстве соотечественника в Масазыре

В Абшеронском районе Баку задержан гражданин Пакистана, подозреваемый в убийстве своего соотечественника.

В Абшеронском районе Баку задержан гражданин Пакистана, подозреваемый в убийстве своего соотечественника.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, 30 октября в прокуратуру Абшеронского района поступила информация о гибели одного и ранении еще одного гражданина Пакистана в поселке Масазыр.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что к инциденту причастен гражданин Пакистана Асад Шаббир Ахмад. Предполагается, что мужчина нанес ранения одному из своих соотечественников и убил ножом другого в ходе возникшего между ними конфликта.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц), Асад Шаббир Ахмад задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.