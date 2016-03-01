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    ​Гражданин Казахстана экстрадирован из Азербайджана

    Афет Гасанов привлечен к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Казахстана Афет Гасанов экстрадирован из Азербайджана и доставлен в Астану, сообщает Report со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Казахастана.

    А.Гасанов привлечен казахстанскими правоохранительными органами к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере на территории Мангистауской области.

    Решение о выдаче А.Гасанова принято 15 февраля Генпрокуратурой Азербайджана согласно запросу казахстанской стороны.

    На данный момент подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

    Отмечается, что перед экстрадицией А.Гасанов отбывал наказание за совершение хулиганства в Азербайджане.

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