​Гражданин Казахстана экстрадирован из Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Казахстана Афет Гасанов экстрадирован из Азербайджана и доставлен в Астану, сообщает Report со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Казахастана.

А.Гасанов привлечен казахстанскими правоохранительными органами к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере на территории Мангистауской области.

Решение о выдаче А.Гасанова принято 15 февраля Генпрокуратурой Азербайджана согласно запросу казахстанской стороны.

На данный момент подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

Отмечается, что перед экстрадицией А.Гасанов отбывал наказание за совершение хулиганства в Азербайджане.