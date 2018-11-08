Гражданин Ирана пытался провезти наркотики в Азербайджан во внутренних органах

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба (ГПС) предотвратила попытку провоза в Азербайджан наркотиков из Ирана.

Об этом сообщили Report в пресс-центре ГПС.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками КПП "Билясувар" на госгранице Азербайджана, был проведен пограничный и таможенный осмотр прибывшего из Ирана в Азербайджан гражданина Ирана Джафари Абузара Юсефа 1987 г.р., в его обуви и во внутренних органах были обнаружены наркотики общим весом 440 граммов.

Задержанный признался, что занимается контрабандой наркотиков.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.