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    Гражданин Ирана пытался провезти наркотики в Азербайджан во внутренних органах

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба (ГПС) предотвратила попытку провоза в Азербайджан наркотиков из Ирана.

    Об этом сообщили Report в пресс-центре ГПС.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками КПП "Билясувар" на госгранице Азербайджана, был проведен пограничный и таможенный осмотр прибывшего из Ирана в Азербайджан гражданина Ирана Джафари Абузара Юсефа 1987 г.р., в его обуви и во внутренних органах были обнаружены наркотики общим весом 440 граммов.

    Задержанный признался, что занимается контрабандой наркотиков.

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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