Гражданин Азербайджана задержан за незаконный ввоз золота в Грузию

Задержаны местные и иностранные граждане, пытавшиеся провезти в Грузию золотые украшения, сокрытые от таможенного контроля.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила Служба доходов министерства финансов Грузии.

У задержанных в последние дни на таможенно-пропускных пунктах "Красный мост" и "Сарпи" граждан Грузии, Азербайджана и Украины при личном обыске и при осмотре ручной клади были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом 914,29 гр.

Общая стоимость золотых изделий составляет 70,156.74 лари.

В отношении двух граждан применены штрафные санкции на 24,080.48 лари. Материалы в связи с незаконными деяниями другого лица были направлены в Следственную службу Министерства финансов Грузии.