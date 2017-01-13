Гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси за наркотики

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 23-летний гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

При обыске съемной квартиры подозреваемого полиция изъяла 33,42 грамма наркотического вещества, содержащего 21 грамм героина.

Полиция также обнаружила и изъяла 4 капсулы психотропного вещества «прегабалин».

Уголовное дело возбуждено по статье "незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере".

Гражданин Азербайджана также обвиняется и в "незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте психотропного вещества или его аналога" УК Грузии.

Ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 20 лет.