Гражданин Азербайджана задержан при попытке пересечь границу с Россией

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Пограничники Харьковского погранотряда задержали в 200м от линии госграницы группу из четырех человек, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в РФ.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Двое задержанных оказались гражданами Грузии, один – Азербайджана, сопровождал их гражданин Украины. После фиксации признаков правонарушения данных лиц доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов", – сообщает пресс-служба.

В отношении граждан Грузии и гражданина Азербайджана пограничники составили протокол по ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП.