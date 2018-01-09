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    Гражданин Азербайджана задержан при попытке пересечь границу с Россией

    В отношении него был составлен протокол

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Пограничники Харьковского погранотряда задержали в 200м от линии госграницы группу из четырех человек, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в РФ.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

    "Двое задержанных оказались гражданами Грузии, один – Азербайджана, сопровождал их гражданин Украины. После фиксации признаков правонарушения данных лиц доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов", – сообщает пресс-служба.

    В отношении граждан Грузии и гражданина Азербайджана пограничники составили протокол по ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП.

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