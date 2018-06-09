Гражданин Азербайджана пытался незаконно попасть в Беларусь

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Украинские пограничники задержали 29-летнего гражданина Азербайджана, пытавшегося незаконно, нарушив границу, попасть в Беларусь.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники выяснили, что азербайджанец недавно попал в Украину, и должен был транзитом проехать в Беларусь, но белорусские пограничники ему отказали в этом и вернули в Украину.

"При возвращении иностранному гражданину было предоставлено право проезда через территорию Украины в Азербайджан транзитом в течение 72 часов, но азербайджанец проигнорировал данное требование. Превысив срок пребывания на территории нашей страны, иностранец повторно решил попасть в Беларусь, однако на этот раз незаконно. Приехав на попутном транспорте в село Майдан-Копищенский, иностранец пешком, вне пункта пропуска, пытался пересечь границу с Беларусью, где в нескольких метрах от линии госграницы и был задержан пограничниками за попытку нарушения государственной границы ", - сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Принято решение о запрете въезда задержанному на территорию Украины сроком на 3 года.