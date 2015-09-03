​Гражданин Азербайджана пытался дать взятку украинским пограничникам

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Украине гражданин Азербайджана предлагал пограничникам взятку.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Он предложил инспектору пограничной службы Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска Киев 100 долларов США за превышения им срока пребывания на территории Украины на 14 суток. О данном случае было сообщено сотрудникам МВД.

Напомним, пограничникам начали выдавать премии за отказ от взяток. За последнее время Госпогранслужба зафиксировала 185 случаев отказа от взятки среди своих сотрудников.