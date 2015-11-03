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    Гражданин Азербайджана пострадал в ДТП в Турции

    Авария произошла в местности Корудаг на автомобильной трассе Кешан-Гелиболу

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В районе Гелиболу турецкой провинции Чанаккале пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего несколько человек получили ранения, среди которых и гражданин Азербайджана.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    В результате аварии из 50 пассажиров автобуса 11 человек получили ранения. Среди них есть также гражданин Азербайджана, 23-летний Журанов Мамед. ДТП  произошло в местности Корудаг на автомобильной трассе Кешан-Гелиболу.

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