Гражданин Азербайджана пострадал в ДТП в Турции

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В районе Гелиболу турецкой провинции Чанаккале пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего несколько человек получили ранения, среди которых и гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

В результате аварии из 50 пассажиров автобуса 11 человек получили ранения. Среди них есть также гражданин Азербайджана, 23-летний Журанов Мамед. ДТП произошло в местности Корудаг на автомобильной трассе Кешан-Гелиболу.