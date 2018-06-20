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    Гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в результате массовой драки в Киеве

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/  Гражданин Азербайджана был ранен в результате массовой драки в Киеве.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНН, инцидент произошел около двух часов ночи 20 июня возле рынка.

    По информации врачей, пострадавший 32-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение голени и был госпитализирован в городскую клиническую больницу.

    Как сообщил источник, мужчина пострадал в результате драки, которую устроили его соотечественники. О других пострадавших не сообщалось.

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