Гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в результате массовой драки в Киеве

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана был ранен в результате массовой драки в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, инцидент произошел около двух часов ночи 20 июня возле рынка.

По информации врачей, пострадавший 32-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение голени и был госпитализирован в городскую клиническую больницу.

Как сообщил источник, мужчина пострадал в результате драки, которую устроили его соотечественники. О других пострадавших не сообщалось.