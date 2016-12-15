Гражданин Азербайджана подозревается в похищении российского предпринимателя

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Новосибирской области в отношении 51-летнего гражданина Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения человека, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По версии следствия, подозреваемый, испытывая материальные трудности, а также имея большой денежный долг, вызванный игрой в игровые автоматы, решил организовать похищение своего бывшего работодателя, 34-летнего жителя Новосибирска, о финансовом благополучии которого он был осведомлен. Для реализации преступного плана подозреваемый позвонил своему знакомому, чтобы тот помог найти исполнителей для совершения преступления. Однако знакомый, после поступления просьбы от товарища, обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемый дал признательные показания. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.