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    Гражданин Азербайджана по заказу убил своего начальника

    Его наняла женщина для убийства супруга

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Ульяновской области пекарь убил своего начальника по заказу жены последнего: женщина разозлилась на супруга и нашла киллера в лице одного из сотрудников предприятия.

    Как передает Report, по данным следствия, осенью 2014 года жительница Димитровграда предложила исполнителю - 39-летнему гражданину Азербайджана, полмиллиона рублей за расправу над мужем.

    Мигрант согласился, взял у начальницы ружьё и расстрелял её супруга.

    Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ульяновской области данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Женщину обвинили в организации убийства по найму и незаконном приобретении огнестрельного оружия, её сообщника — в убийстве по найму. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, уточняется СУ СКР по Ульяновской области.

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