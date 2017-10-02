Гражданин Азербайджана нелегально перевозил более 1,2 кг золота в коробке из-под сока

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Забайкальском крае гражданин Азербайджана стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного хранения золота.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Он был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале станции Новая Чара, когда попытался скрыться от них", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе личного досмотра у гражданина Азербайджана была обнаружена коробка с 1,2 кг самородного золота стоимостью 2 млн 711 тыс. рублей.

Задержанный пояснил, что нашел золото в одном из поселков и решил оставить его себе для дальнейшей реализации.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов), говорится в сообщении.