В России задержан гражданин Азербайджана при покупке курительной смеси

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В конце прошлого года в Кирове сотрудниками наркоконтроля был задержан при покупке курительной смеси гражданин Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчина, как выяснилось в ходе расследования, однажды уже приезжал в Кировскую область и был выдворен с территории России.

Однако гражданин соседнего государства хотел вернуться любой ценой и поменял фамилию.

"С новой фамилией мужчина смог беспрепятственно въехать на территорию Российской Федерации, но его задержали наркополицейские, в его отношении было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд", - поведали в управлении ФСКН по Кировской области.