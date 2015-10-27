Четверо армян задержаны по подозрению в убийстве азербайджанца

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы северной столицы России раскрыли убийство гражданина Азербайджана, пропавшего в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

15 октября в полицию Пушкинского района обратилась женщина с сообщением о пропаже 39-летнего мужчины, гражданина Азербайджана. Через три дня было возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство") УК РФ.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны четверо армян: 42-летний гражданин Армении и трое граждан России в возрасте от 31 до 38 лет.

По предварительной информации, 14 октября этого года у мужчин с потерпевшим возник конфликт в ресторане "Шашлычный дворик" в Пушкине. Гражданин Азербайджана был избит, после чего его бросили в багажник его же машины и вывезли в поле в 2-х км от Московского шоссе, у поселка Красный Бор. Там один из злоумышленников нанес 13 ударов ножом в область груди и спины оппоненту, от которых тот скончался. Тело потерпевшего закопали, а его машину сожгли.