СГБ: В Азербайджан доставлены граждане, участвовавшие в деятельности террористической группировки за рубежом

Граждане Азербайджана, участвовавшие в деятельности террористической группировки, задержаны и доставлены в страну.

Граждане Азербайджана, участвовавшие в деятельности террористической группировки, задержаны и доставлены в страну.

Об этом Report сообщили в Службе госбезопасности страны.

"Продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовным делам, возбужденным СГБ в связи с деятельностью по созданию преступных групп, состоящих из граждан Азербайджанской Республики, имеющих связи с международными террористическими организациями, подготовке к террористическим актам сопровождающимся созданием подземных укрытий в лесных массивах в северном регионе страны и с этой целью снабжением этих укрытий оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими средствами и другими необходимыми принадлежностями", - заявили в ведомстве.

Задержанными являются граждане Азербайджана Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофик Юсифли и Дадаш Гашимов. По данным СГБ, они обвиняются в членстве в группировке, созданной с целью совершения террористических преступлений.

В 2024 году они покинули территорию Азербайджанской Республики и скрылись в горных территориях, расположенных на границе Пакистана с Афганистаном. Задержанные принимали участие в боевых учениях и вооруженных конфликтах, а также проходили вооруженную подготовку в преступных целях за пределами Азербайджана в составе международной террористической организации.

Граждане были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами и правоохранительными органами, и доставлены в Азербайджан.

Расследование СГБ также установило, что террористическая деятельность Тофика Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджанской Республики - Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым, в отношении которых также были выявлены и другие преступные деяния.

"Члены преступной группы - Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофиг Юсифли, Дадаш Гашимов, Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев - привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых соответственно по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 283-1.3 (распространение религиозных течений, участие в устойчивых группах, созданных за пределами Азербайджанской Республики, в учениях и вооружённых конфликтах под предлогом совершения религиозных обрядов, на почве религиозной вражды) и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда к ним применена мера пресечения в виде ареста. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - добавили в СГБ.