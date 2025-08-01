Граждане Афганистана задержаны при попытке проникновения в Азербайджан

Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).
На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС при попытке нарушить государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана были задержаны 2 гражданина Афганистана – Гасими Реза Хабибулла (1999 г.р.) и Хасани Мохаммадрза Мохаммаднаим (2002 г.р.).
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.