Град нанес серьезный ущерб селам Геранбоя - ФОТО

Геранбой. 21 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе выпал град.
Как сообщает западное бюро Report, в селах Сафыкюрд и Татарлы выпал крупный град.
Местные жители сообщили, что сначала пошел град, после он перешёл в ливень. Во время природного явления в основном пострадали плодовые деревья.
Ливень, сопровождавшийся ветром, привел к перебоям в подаче электричества в села.
После сильного дождя жители наблюдали повышение уровня воды в протекающей на местности реке Гарачай.
Отметим, что дождливая погода в регионе сохраняется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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