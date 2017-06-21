Град нанес серьезный ущерб селам Геранбоя - ФОТО

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Геранбой. 21 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе выпал град.

Как сообщает западное бюро Report, в селах Сафыкюрд и Татарлы выпал крупный град.

Местные жители сообщили, что сначала пошел град, после он перешёл в ливень. Во время природного явления в основном пострадали плодовые деревья.

Ливень, сопровождавшийся ветром, привел к перебоям в подаче электричества в села.

После сильного дождя жители наблюдали повышение уровня воды в протекающей на местности реке Гарачай.

Отметим, что дождливая погода в регионе сохраняется.