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    Град нанес серьезный ущерб селам Геранбоя - ФОТО

    В селах Сафыкюрд и Татарлы пострадали плодовые деревья© "Report"

    Геранбой. 21 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе выпал град.

    Как сообщает западное бюро Report, в селах Сафыкюрд и Татарлы выпал крупный град.

    Местные жители сообщили, что сначала пошел град, после он перешёл в ливень. Во время природного явления в основном пострадали плодовые деревья.

    Ливень, сопровождавшийся ветром, привел к перебоям в подаче электричества в села.

    После сильного дождя жители наблюдали повышение уровня воды в протекающей на местности реке Гарачай.

    Отметим, что дождливая погода в регионе сохраняется.

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