Грабитель с ножом напал на гражданина Азербайджана в центре Тбилиси

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 21-летнего жителя Тбилиси задержали по обвинению в разбойном нападении на гражданина Азербайджана в туристическом центре грузинской столицы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Инцидент произошел на проспекте Шота Руставели. Группа пеших патрульных задержала молодого человека с поличным. Угрожая ножом, он требовал денег от гражданина Азербайджана.

По данным МВД, в прошлом задержанного уже судили за попытку кражи. Теперь он проходит по статье «разбой». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.