ГПС: Задержаны граждане Судана, пытавшиеся нарушить границу в направлении Грузии

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Судана при попытке незаконно перебраться на территорию Грузии из Азербайджана.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Судана при попытке незаконно перебраться на территорию Грузии из Азербайджана.

Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел 12 сентября в 16:45 на территории заставы пограничного отряда “Загатала”, расположенной вблизи села Почтбиня Балакянского района.

"При попытке нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии были задержаны граждане Республики Судан Хасан Абдельгадир Норин (1998 г.р.) и Ахмед Махмуд Мохамед Абдельрахман (1990 г.р.)", - говорится в сообщении.

Было установлено, что задержанные легально прибыли на территорию Азербайджана 9 сентября этого года. Задержанные пытались пересечь границу с Грузией незаконными путями, откуда в дальнейшем планировали перебраться в страны Европы.