ГПС: Задержаны граждане Судана, пытавшиеся нарушить границу в направлении Грузии

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Судана при попытке незаконно перебраться на территорию Грузии из Азербайджана.
Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел 12 сентября в 16:45 на территории заставы пограничного отряда “Загатала”, расположенной вблизи села Почтбиня Балакянского района.
"При попытке нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии были задержаны граждане Республики Судан Хасан Абдельгадир Норин (1998 г.р.) и Ахмед Махмуд Мохамед Абдельрахман (1990 г.р.)", - говорится в сообщении.
Было установлено, что задержанные легально прибыли на территорию Азербайджана 9 сентября этого года. Задержанные пытались пересечь границу с Грузией незаконными путями, откуда в дальнейшем планировали перебраться в страны Европы.