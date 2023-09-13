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ГПС: Задержаны граждане Судана, пытавшиеся нарушить границу в направлении Грузии

ГПС: Задержаны граждане Судана, пытавшиеся нарушить границу в направлении Грузии Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Судана при попытке незаконно перебраться на территорию Грузии из Азербайджана.
Происшествия
13 сентября 2023 г. 11:09
ГПС: Задержаны граждане Судана, пытавшиеся нарушить границу в направлении Грузии

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Судана при попытке незаконно перебраться на территорию Грузии из Азербайджана.

Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел 12 сентября в 16:45 на территории заставы пограничного отряда “Загатала”, расположенной вблизи села Почтбиня Балакянского района.

"При попытке нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии были задержаны граждане Республики Судан Хасан Абдельгадир Норин (1998 г.р.) и Ахмед Махмуд Мохамед Абдельрахман (1990 г.р.)", - говорится в сообщении.

Было установлено, что задержанные легально прибыли на территорию Азербайджана 9 сентября этого года. Задержанные пытались пересечь границу с Грузией незаконными путями, откуда в дальнейшем планировали перебраться в страны Европы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: "Azərbaycandan qanunsuz şəkildə Gürcüstana keçmək istəyən Sudan vətəndaşları saxlanılıb"

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