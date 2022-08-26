Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 18 кг наркотиков

26 августа в 03:05 часов на территории пограничной заставы пограничного отряда “Гейтепе”, расположенной вблизи села Аразбар Билясуварского района, пограничный наряд, несущий службу на территории, заметил подозрительные действия человека, пытавшегося перей

26 августа в 03:05 часов на территории пограничной заставы пограничного отряда “Гейтепе”, расположенной вблизи села Аразбар Билясуварского района, пограничный наряд, несущий службу на территории, заметил подозрительные действия человека, пытавшегося перейти из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была взята под контроль. В результате пограничных розыскных и оперативных мероприятий, подозреваемый, не подчинившийся приказу пограничного наряда "стой", был задержан при попытке скрыться с места происшествия. При личном досмотре у задержанного жителя города Баку Зейналабдина Фахраддин оглу Балакишиева (1991 г.р.) было обнаружено и изъято 18 кг 385 г наркотических средств (14 кг 755 г марихуаны и 3 кг 630 г опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.