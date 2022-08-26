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Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 18 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 18 кг наркотиков 26 августа в 03:05 часов на территории пограничной заставы пограничного отряда “Гейтепе”, расположенной вблизи села Аразбар Билясуварского района, пограничный наряд, несущий службу на территории, заметил подозрительные действия человека, пытавшегося перей
Происшествия
26 августа 2022 г. 15:07
Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 18 кг наркотиков

26 августа в 03:05 часов на территории пограничной заставы пограничного отряда “Гейтепе”, расположенной вблизи села Аразбар Билясуварского района, пограничный наряд, несущий службу на территории, заметил подозрительные действия человека, пытавшегося перейти из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была взята под контроль. В результате пограничных розыскных и оперативных мероприятий, подозреваемый, не подчинившийся приказу пограничного наряда "стой", был задержан при попытке скрыться с места происшествия. При личном досмотре у задержанного жителя города Баку Зейналабдина Фахраддин оглу Балакишиева (1991 г.р.) было обнаружено и изъято 18 кг 385 г наркотических средств (14 кг 755 г марихуаны и 3 кг 630 г опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: "Sərhədi pozan şəxs saxlanılıb"

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