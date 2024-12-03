ГПС задержала на границе 17 иностранцев в ноябре

Государственная пограничная служба Азербайджана задержала в ноябре 27 человек за нарушения государственной границы, включая 17 иностранцев, среди которых граждане Алжира, Ирана и Марокко.

Государственная пограничная служба Азербайджана задержала в ноябре 27 человек за нарушения государственной границы, включая 17 иностранцев, среди которых граждане Алжира, Ирана и Марокко.

Об этом Report сообщили в ГПС.

В ходе операций были пресечены попытки незаконного пересечения границы с фальшивыми документами. Также изъяты 177 кг наркотиков и 6018 таблеток психотропных препаратов и контрабандные товары общей стоимостью более 1,7 млн манатов.

В рамках борьбы с преступностью задержаны 337 разыскиваемых и 440 человек, нарушивших запрет на выезд.