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ГПС задержала на границе 17 иностранцев в ноябре

ГПС задержала на границе 17 иностранцев в ноябре Государственная пограничная служба Азербайджана задержала в ноябре 27 человек за нарушения государственной границы, включая 17 иностранцев, среди которых граждане Алжира, Ирана и Марокко.
Происшествия
3 декабря 2024 г. 12:05
ГПС задержала на границе 17 иностранцев в ноябре

Государственная пограничная служба Азербайджана задержала в ноябре 27 человек за нарушения государственной границы, включая 17 иностранцев, среди которых граждане Алжира, Ирана и Марокко.

Об этом Report сообщили в ГПС.

В ходе операций были пресечены попытки незаконного пересечения границы с фальшивыми документами. Также изъяты 177 кг наркотиков и 6018 таблеток психотропных препаратов и контрабандные товары общей стоимостью более 1,7 млн манатов.

В рамках борьбы с преступностью задержаны 337 разыскиваемых и 440 человек, нарушивших запрет на выезд.

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