ГПС задержала и передала соответсвующим органам около 400 лиц, находящихся в розыске

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ За прошлый месяц по 32 случаям были задержаны 39 человек, нарушивших государственную границу Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Согласно информации, 20 из них являются гражданами Азербайджана, четверо - гражданами Грузии, 7 человек - Узбекистана, 3 человека - граждане Ирана, двое - Кыргызстана, и по одному - граждане Нигерии, Палестины, Кот-д`Ивуара.

На зеленой границе при нарушении правил пограничного режима по 4 случаям было задержано 7 человек, в Каспийском море - по 12 случаям 22 человека, в погранично-контрольных пунктах - по 565 случаям 762 человека, в отношении которых были предприняты соответствующие меры.

По данным, в результате мероприятий по борьбе с преступностью были задержаны и переданы в соответствующие органы 374 человека, объявленные в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств по 14 случаям обнаружено и изъято 7 кг 770 г наркотических средств.

В результате мероприятий в рамках борьбы с контрабандной деятельностью по 72 случаям обнаружена и изъята контрабанда на общую сумму 330 тыс. манатов, в том числе 2 автомобиля марки Chevrolet и KIA, 13 кг серебра, 1 кастет, 4032 коробки пиротехнических средств, 14 148 манатов, 37 710 долларов США, 31 265 российских рублей, 4 000 ливанских фунтов, 900 000 иранских риалов, 8 640 пачек сигарет различных марок, 182 мобильных телефона, 2 лодки, 1100 штук различных лекарственных препаратов, спиртные напитки и т.д.