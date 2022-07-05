ГПС задержал нарушителей азербайджанской границы

Государственная пограничная служба Азербайджана успешно продолжает оперативно-розыскные мероприятия для обеспечения безопасности государственной границы.

Государственная пограничная служба Азербайджана успешно продолжает оперативно-розыскные мероприятия для обеспечения безопасности государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 1 июля в 17:45 пограничный наряд, несущий службу в районе пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" близ села Гарадаглы Бейлаганского района, задержал гражданина Исламской Республики Иран Сиявуша Парвина Исрафил оглу, 1971 года рождения, пытавшегося незаконно перейти из Ирана в Азербайджан.

1 июля в 09:45 в районе пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" близ села Аваш Ярдымлинского района пограничный наряд задержал гражданина Исламской Республики Иран Махмуда Джавида Мухаммедали оглу, 1985 года рождения, при попытке последнего незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

1 июля в 22:25 близ села Ханоба Хачмазского района в районе пограничной заставы пограничного отряда "Худат" был задержан гражданин Исламской Республики Ирак Алькатинат Мустафа Хуссейн Фадхил, 1996 года рождения, пытавшийся пересечь государственную границу Азербайджанской Республики и перебраться на территорию Российской Федерации.

1 июля в 10:30 пограничным нарядом пограничного отряда "Загатала" в районе пограничной заставы близ села Шариф Балакенского района при нарушении государственной границы в направлении из Грузии в Азербайджан был задержан гражданин Азербайджанской Республики, житель Гёйчайского района Гасанов Кямиль Фамил оглу, 1991 года рождения. В ходе расследования было установлено, что 23.06.2022 года он официально выехал в Грузию.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.