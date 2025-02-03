ГПС: В январе госграницу Азербайджана нарушили 30 человек, задержан 21 иностранец

12:19

В январе текущего года за нарушение государственной границы Азербайджана задержано 30 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу (ГПС), 9 из них являлись гражданами Азербайджана, 18 - Пакистана, 2 - Ирана и 1 - Узбекистана.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией установлено, что 8 человек пытались пересечь госграницу по поддельным или принадлежащим другим лицам документам.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 898 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В рамках борьбы с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 288 разыскиваемых лиц.

По данным ГПС, предотвращен выезд 444 человек, которым запрещено покидать пределы страны, а также въезд 21 человека, которым запрещено приезжать в Азербайджан.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств изъято 167,336 кг различных видов наркотических средств и 16 867 психотропных таблеток.

В рамках борьбы с контрабандой задержаны товары на общую сумму 3 млн 242,178 тыс. манатов.