ГПС: В прошлом месяце за нарушение пограничного режима были задержаны 862 человека

За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима задержаны 862 человека.
Как сообщает Report, об этом говорится в июльском обзоре Государственной пограничной службы.
Отмечено, что за прошедший месяц за нарушение государственной границы были задержаны 22 человека, из них 13 граждан Азербайджана, 3 - Пакистана, 2 - Ирана, 2 - Марокко, 1 - Турции и 1 - Бангладеш.
Кроме того, 11 человек задержаны при попытке пересечения государственной границы по фальшивым документам.
Также в мае правоохранительными органами Азербайджана были задержаны 309 человек, находящихся в розыске