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ГПС: В прошлом месяце за нарушение пограничного режима были задержаны 862 человека

ГПС: В прошлом месяце за нарушение пограничного режима были задержаны 862 человека За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима задержаны 862 человека.
Происшествия
2 августа 2024 г. 16:55
ГПС: В прошлом месяце за нарушение пограничного режима были задержаны 862 человека

За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима задержаны 862 человека.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском обзоре Государственной пограничной службы.

Отмечено, что за прошедший месяц за нарушение государственной границы были задержаны 22 человека, из них 13 граждан Азербайджана, 3 - Пакистана, 2 - Ирана, 2 - Марокко, 1 - Турции и 1 - Бангладеш.

Кроме того, 11 человек задержаны при попытке пересечения государственной границы по фальшивым документам.

Также в мае правоохранительными органами Азербайджана были задержаны 309 человек, находящихся в розыске

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: Ötən ay sərhəd rеjiminin pоzulmasına görə 862 nəfər saxlanılıb

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