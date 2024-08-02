ГПС: В прошлом месяце за нарушение пограничного режима были задержаны 862 человека

За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима задержаны 862 человека.

За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима задержаны 862 человека.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском обзоре Государственной пограничной службы.

Отмечено, что за прошедший месяц за нарушение государственной границы были задержаны 22 человека, из них 13 граждан Азербайджана, 3 - Пакистана, 2 - Ирана, 2 - Марокко, 1 - Турции и 1 - Бангладеш.

Кроме того, 11 человек задержаны при попытке пересечения государственной границы по фальшивым документам.

Также в мае правоохранительными органами Азербайджана были задержаны 309 человек, находящихся в розыске