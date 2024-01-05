ГПС: В прошлом месяце на границе изъята контрабанда на сумму 2,3 млн манатов

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 155 кг 280 гр наркотических средств и 100 упаковок таблеток, считающихся сильнодействующими наркотическими средствами.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 155 кг 280 гр наркотических средств и 100 упаковок таблеток, считающихся сильнодействующими наркотическими средствами.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что в результате принятых мер была изъята контрабанда общей стоимостью 2 млн 357 тыс. 830 манатов, в том числе наркотические средства, пневматические пистолеты, баллоны со слезоточивым газом, патроны для дробовика, алкогольные напитки, различные лекарственные препараты, табачные изделия и большое количество пиротехники.