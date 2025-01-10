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ГПС в прошлом году задержала 7 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

ГПС в прошлом году задержала 7 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами Азербайджанские пограничники задержали в прошлом году 7 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью ведения разведывательно-подрывной деятельности против страны.
Происшествия
10 января 2025 г. 13:25
ГПС в прошлом году задержала 7 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

Азербайджанские пограничники задержали в прошлом году 7 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью ведения разведывательно-подрывной деятельности против страны.

Как передает Report, об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Государственной пограничной службы за 2024 год.

Кроме того, в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом были задержаны 5 человек, воевавших в составе различных группировок за рубежом.

Пограничники в том числе обезвредили 16 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, 4 группы контрабандистов и 8 групп, причастных к нелегальной миграции.

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Версия на азербайджанском языке Xarici xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə şübhəli bilinən 7 nəfər sərhəddə saxlanılıb

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