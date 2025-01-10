ГПС в прошлом году задержала 7 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

Азербайджанские пограничники задержали в прошлом году 7 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью ведения разведывательно-подрывной деятельности против страны.

Азербайджанские пограничники задержали в прошлом году 7 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью ведения разведывательно-подрывной деятельности против страны.

Как передает Report, об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Государственной пограничной службы за 2024 год.

Кроме того, в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом были задержаны 5 человек, воевавших в составе различных группировок за рубежом.

Пограничники в том числе обезвредили 16 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, 4 группы контрабандистов и 8 групп, причастных к нелегальной миграции.