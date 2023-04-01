ГПС: В марте задержан 51 нарушитель государственной границы

Государственной пограничной службой в марте за нарушение государственной границы задержан 51 человек, 23 из них граждане Азербайджана, 10 – Афганистана, 6 – Пакистана, 5 – Ирана, по 1 – Грузии, Индии, Гвинеи, Либерии, Палестины и 2 – Таджикистана.

Государственной пограничной службой в марте за нарушение государственной границы задержан 51 человек, 23 из них граждане Азербайджана, 10 – Афганистана, 6 – Пакистана, 5 – Ирана, по 1 – Грузии, Индии, Гвинеи, Либерии, Палестины и 2 – Таджикистана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией 24 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным паспортам, визам и штампам с датами.

В отношении 988 человек приняты надлежащие меры за нарушение правил пограничного режима.

В результате проведенных мероприятий по борьбе с преступностью задержаны и переданы в соответствующие органы 294 человека, предотвращен выезд из страны 429 лиц, которым запрещено покидать пределы страны, и въезд 19 человек.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота изъято 330 кг 909 г наркотических средств и 7 613 психотропных таблеток.

В результате мер по борьбе с контрабандой задержана контрабанда на общую сумму 4 млн 235 тыс. 748 манатов, в том числе наркотические средства, алкогольные напитки, табачные изделия и поддельные штампы.