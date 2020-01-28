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ГПС: В Каспийском море затонуло рыболовное судно, спасены 4 человека

ГПС: В Каспийском море затонуло рыболовное судно, спасены 4 человека

Береговая охрана Государственной пограничной службы продолжает меры по контролю за морскими судами и спасательные операции в Каспийском море.

Как сообщили Report в ГПС, 25 января в 21:00 в береговую охрану ГПС поступила информация об опасности затопления рыболовного судна "Идрис" в 3,5 милях (6 км) от побережья Сальяна в южном направлении Каспийского моря.  

В результате оперативных мероприятий сотрудников отдела берегового контроля на помощь рыбакам отправили небольшое судно. 

На рыболовном судне была обнаружена пробоина, в результате чего поток воды стал заполнять корпус судна. Рыбаков удалось спасти примерно в 22:15, а в 23:00 судно начало тонуть.

Спасенными сотрудниками береговой охраны Государственной пограничной службы оказались жители Нефтчалинского района, капитан судна Талыбов Алескер Мамедали оглу 1958 г.р., механик Микаилов Алимадат Агасадиг оглу 1963 г.р., матрос Ахмедов Аладдин Тапдыг оглу 1962 г.р., матрос Новрузов Аскер Магеррам оглу 1982 г.р. 

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