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ГПС: В июне задержаны 646 нарушителей пограничного режима

ГПС: В июне задержаны 646 нарушителей пограничного режима Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) продолжает меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.
Происшествия
1 июля 2022 г. 12:10
ГПС: В июне задержаны 646 нарушителей пограничного режима

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) продолжает меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе проведенных ГПС и июне мероприятий 38 человек были задержаны за нарушение границы. Кроме того, были задержаны 18 человек, пытавшиеся пересечь границу с поддельными шенгенскими визами.

В отношении 646 задержанных за нарушение правил пограничного режима были приняты соответствующие законные меры.

Правоохранительными органами были задержаны 216 разыскиваемых лиц, предотвращен выезд из страны 478 человек, которым запретили выезжать из страны, и въезд в страну 19 людей, имевших запрет на въезд в Азербайджан.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из оборота изъяты 79 кг 394 гр наркотических веществ, 9 162 психотропные таблетки, 15 тонн 498 кг дикорастущей конопли (14508 кустов).

Предотвращена контрабанда на общую сумму 2 млн 591 тыс. 274 маната.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay sərhəd rеjim qaydalarını pozan 646 nəfər saxlanılıb

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