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ГПС: В июле из незаконного оборота изъято более 173 кг наркотиков

ГПС: В июле из незаконного оборота изъято более 173 кг наркотиков В июле в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 173 кг 528 г наркотических средств, а также 9088 таблеток сильнодействующих препаратов, содержащих наркотические вещества.
Происшествия
1 августа 2023 г. 11:28
ГПС: В июле из незаконного оборота изъято более 173 кг наркотиков

В июле в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 173 кг 528 г наркотических средств, а также 9088 таблеток сильнодействующих препаратов, содержащих наркотические вещества.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что в рамках мер по борьбе с контрабандой была предотвращена контрабанда оружия, лекарственных препаратов, табачных изделий и наркотиков на общую сумму 2 млн 874 тыс. манатов.

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Версия на английском языке SBS: Over 173 kg of narcotics removed from illegal circulation last month
Версия на азербайджанском языке DSX: "Ötən ay 173 kq-dan çox narkоtik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb"

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