ГПС: В июле из незаконного оборота изъято более 173 кг наркотиков

В июле в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 173 кг 528 г наркотических средств, а также 9088 таблеток сильнодействующих препаратов, содержащих наркотические вещества.

В июле в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 173 кг 528 г наркотических средств, а также 9088 таблеток сильнодействующих препаратов, содержащих наркотические вещества.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что в рамках мер по борьбе с контрабандой была предотвращена контрабанда оружия, лекарственных препаратов, табачных изделий и наркотиков на общую сумму 2 млн 874 тыс. манатов.