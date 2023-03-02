ГПС: В феврале задержаны 34 нарушителя государственной границы

Госпогранслужба (ГПС) продолжает мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Госпогранслужба (ГПС) продолжает мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, в феврале за нарушение государственной границы задержаны 34 человека, 18 их них граждане Азербайджана, 11 - Пакистана, 1 - России, 1 - Доминиканской Республики, 1 - Конго и 2 - Афганистана.

В рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией 22 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным паспортам, визам и штампам с датами.

В отношении 915 человек приняты надлежащие меры за нарушение правил пограничного режима.

В результате проведенных мероприятий по борьбе с преступностью задержан и передан в соответствующие органы 251 человек, предотвращен выезд из страны 334 лиц, которым запрещено покидать пределы страны, и въезд 18 человек.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота изъято более 91 кг 821 г наркотических средств и 565 психотропных таблеток.

В результате мер по борьбе с контрабандой задержана контрабанда на общую сумму 1 млн 119 тыс. 188 манатов, в том числе золотые украшения, табачные изделия и алкогольные напитки.