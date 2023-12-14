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ГПС: В этом году задержаны 8 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

ГПС: В этом году задержаны 8 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами В этом году установлены 8 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.
Происшествия
14 декабря 2023 г. 17:51
ГПС: В этом году задержаны 8 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

В этом году установлены 8 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на отчетном совещании Государственной пограничной службы по итогам служебно-боевой деятельности за 2023 год.

В рамках мер по борьбе с терроризмом были задержаны 7 человек, воевавших за рубежом, обезврежена 21 организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом наркотических средств, три банды, занимающиеся контрабандой, и пять организованных преступных группировок, занимающихся нелегальной миграцией.

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Версия на азербайджанском языке DSX: "Xarici xüsusi xid­mət orqanları ilə əlaqədə şübhəli bilinən 8 nəfər müəyyən edilib"

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