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ГПС: В августе задержаны 53 нарушителя госграницы Азербайджана 

ГПС: В августе задержаны 53 нарушителя госграницы Азербайджана  Государственная пограничная служба Азербайджана в течение августа 2023 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических веществ.
Происшествия
1 сентября 2023 г. 18:42
ГПС: В августе задержаны 53 нарушителя госграницы Азербайджана 

Государственная пограничная служба Азербайджана в течение августа 2023 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

За нарушение государственной границы в течение месяца были задержаны 53 человека, из них 20 - граждане Азербайджана, 6 - Афганистана, 5 - Ирана, 8 - Пакистана, 1 - Грузии, 1 - Великобритании, 1 - Египта, 1 - Марокко, 1 - Таджикистана, 1 - Нигерии, 1 - Коморских Островов, 1 - Армении и 6 - Алжира.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 1 066 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджанской Республики были задержаны и переданы в соответствующие органы находящиеся в розыске 322 человека, предотвращен выезд из страны 631 человека, въезд в Азербайджанскую Республику запрещен 24 лицам.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ из незаконного оборота было изъято 107 кг 920 г различных видов наркотических средств и 4 082 единицы психотропных таблеток.

Была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 2 млн 33 тыс. 51 манат, в том числе наркотические средства, ртуть, лекарственные препараты, алкоголь, мобильные телефоны, серебро и табачные изделия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvqustda Azərbaycan sərhədini pоzan 53 nəfər saxlanılıb

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