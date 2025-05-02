ГПС: В апреле 43 иностранца задержаны за нарушение госграницы

В апреле 2025 года в Азербайджане за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек.

В апреле 2025 года в Азербайджане за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

12 из них являлись гражданами Азербайджана, 21 - Пакистана, 3 - Ирана, 5 - Афганистана, 2 - Турции, 2 - Китая, 2 - Бангладеш, а также по одному гражданину Узбекистана, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Алжира, Непала, Великобритании, Марокко, Шри-Ланки.

В то же время были предотвращены две попытки контрабанды наркотических средств через государственную границу с помощью дронов из Ирана, обезврежены 2 нарушителя границы, применившие огнестрельное оружие против пограничного наряда.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 804 человека, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 311 человек, находившихся в розыске правоохранительными органами, предотвращен выезд из страны 507 лиц, которым запрещено покидать страну, и въезд в страну 21 лица, въезд которым запрещен.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств изъято из оборота 228 кг 925 г наркотических средств, 14 965 сильнодействующих таблеток наркотического содержания.

В результате мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью обнаружены и изъяты контрабандные товары общей стоимостью 4 млн 793 тыс. 692 маната, в том числе дроны, патроны, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.