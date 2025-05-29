ГПС: Уничтожены более 395 кг изъятых на границе наркотиков

ГПС: Уничтожены более 395 кг изъятых на границе наркотиков

В Азербайджане уничтожены 395 кг различных видов наркотиков, изъятых Госпогранслужбой при попытке незаконного ввоза на территорию страны.

Как сообщили Report в ГПС, наркотики были утилизированы при участии членов рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, а также представителей государственных органов.

Наркотики общим весом 395 кг 423,77 г, а также 10825 единиц и 810 мл наркосодержащего Метадона М-40, 4061 единица сильнодействующих веществ были переданы для уничтожения по 32 судебным приговорам.