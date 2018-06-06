ГПС: Рамин Гаджилы задержан при попытке незаконного перехода в Грузию, возбуждено уголовное дело

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики успешно продолжает оперативно-розыскные и погранично-охранные мероприятия по обеспечению пограничной безопасности.

Об этом Report сообщили в ГПС.

4 июня военнослужащими Загатальского пограничного отряда пограничных войск ГПС на служебной территории пограничной заставы близ села Мазымгара Балакенского района предотвращена попытка нарушения государственной границы. В названный день пограннаряд задержал на госгранице двух граждан Азербайджана – Гаджилы Рамина Расим оглы 1983 г.р. и Гасымова Фахреддина Азад оглы 1988 г.р.

Во время предварительного расследования Р.Гаджилы признался, что поскольку ему запрещено выезжать за пределы страны, он не мог покинуть страну через пропускные пункты, ввиду чего он пытался незаконно перейти в Грузию, нарушив госграницу на служебной территории пограничной заставы, Ф.Гасымов помогал ему в этом деле. Ф.Гасымов дал одинаковые показания.

Р.Гаджилы сообщил, что имеет долги в размере приблизительно 250 тыс. манатов, и за рубежом хотел заработать и вернуть долги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.