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    ГПС приняла боевые посты на Газахском и Агстафинском участке государственной границы с Арменией

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Учитывая военный потенциал Государственной пограничной службы (ГПС), президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев поручил, чтобы Государственная погранслужба приняла боевые посты и соответствующие военные объекты на участке, пролегающем через территорию Газахского и Агстафинского районов на государственной границе с Арменией.  

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной погранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности 2018 года. 

    Э.Гулиев сказал, что это является выражением серьезного доверия к азербайджанскому пограничнику. 

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