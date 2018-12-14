ГПС приняла боевые посты на Газахском и Агстафинском участке государственной границы с Арменией

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Учитывая военный потенциал Государственной пограничной службы (ГПС), президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев поручил, чтобы Государственная погранслужба приняла боевые посты и соответствующие военные объекты на участке, пролегающем через территорию Газахского и Агстафинского районов на государственной границе с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной погранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности 2018 года.

Э.Гулиев сказал, что это является выражением серьезного доверия к азербайджанскому пограничнику.