ГПС: При попытке незаконного пересечения госграницы задержаны граждане Непала и Шри-Ланки

Ночью 6 апреля на служебной территории погранотряда "Шамкир" пограничных войск Госпогранслужбы при попытке нарушения государственной границы из Азербайджана в направлении Грузии были задержаны двое граждан Непала и двое граждан Шри-Ланки.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был задержан и привлечен к следствию гражданин Азербайджана Гусейнов Надир Хидаят оглу (1984 г.р.), который в качестве проводника помогал задержанным в незаконном пересечении госграницы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.