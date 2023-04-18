ГПС: При попытке незаконного пересечения госграницы задержаны граждане Непала и Шри-Ланки

Ночью 6 апреля на служебной территории погранотряда "Шамкир" пограничных войск Госпогранслужбы при попытке нарушения государственной границы из Азербайджана в направлении Грузии были задержаны двое граждан Непала и двое граждан Шри-Ланки.
Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был задержан и привлечен к следствию гражданин Азербайджана Гусейнов Надир Хидаят оглу (1984 г.р.), который в качестве проводника помогал задержанным в незаконном пересечении госграницы.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.