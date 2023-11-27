ГПС: При попытке нарушить госграницу задержан гражданин Пакистана

Гражданин Пакистана Игбал Сайед Кашиф (1994 г.р.) задержан сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) при попытке нарушить государственную границу в направлении Грузии.

Гражданин Пакистана Игбал Сайед Кашиф (1994 г.р.) задержан сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) при попытке нарушить государственную границу в направлении Грузии.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Инцидент произошел 25 ноября на служебной территории пограничного отряда "Загатала", вблизи села Ени Шариф Балакянского района.

В ходе расследования было установлено, что задержанный официально прибыл на территорию Азербайджана с намерением в дальнейшем нарушить государственную границу в направлении Грузии, а оттуда мигрировать в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.