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ГПС: Пресечена контрабанда свыше 42 кг наркотиков из Ирана

ГПС: Пресечена контрабанда свыше 42 кг наркотиков из Ирана Азербайджанские пограничники с начала ноября предотвратили незаконный ввоз на территорию республики 42 кг 85 гр. наркотиков.
Происшествия
6 ноября 2023 г. 16:31
ГПС: Пресечена контрабанда свыше 42 кг наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники с начала ноября предотвратили незаконный ввоз на территорию республики 42 кг 85 гр. наркотиков.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), сотрудники пограничного отряда "Горадиз" с начала ноября предотвратили контрабанду из Ирана в Азербайджан 42 кг 85 гр. наркотиков.

Сообщается, что 1 ноября в 14:40 в приграничной зоне вблизи села Гаджалы Зангиланского района сотрудники ГПС обнаружили и изъяли 7 кг 650 грамм марихуаны.

В тот же день в 18:35 вблизи села Махмудлу Физулинского района пограничниками была предотвращена попытка нарушения гражданином Ирана госграницы в направлении Азербайджанской Республики.

Для задержания нарушителя госграницы в воздух был поднят беспилотный летательный аппарат, к операции были привлечены также служебные собаки.

При допросе были установлено, что задержанный гражданин ИРИ является членом преступной группировки, которая на протяжении многих лет занимается контрабандой наркотических средств из Ирана в Азербайджан. В ходе досмотра у задержанного также изъяли 31 кг 50 грамм наркотических средств (3 кг метамфетамина, 28 кг марихуаны, 50 г опиума) и 2000 таблеток метадона М-40, 600 таблеток прегабалина-150.

Кроме того, 4 ноября в 10:55 в приграничной зоне вблизи села Беюк Бахманлы Физулинского района пограничники обнаружили 3 кг 385 грамм наркотических средств, которые были спрятаны контрабандистами.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran-Azərbaycan sərhədinin pozulmasına cəhd edilib, PUA qaldırılıb

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