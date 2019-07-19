ГПС предотвратила ввоз в Азербайджан наркотических веществ из Ирана - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает обеспечивать надежную защиту госграницы борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 5 июня с рамках комплексных мероприятий под условным названием "Мак- 2019" в Лерикском районе были обнаружены и уничтожены 2 тн 680 кг кустов мака на площади 15 гектаров, в Агстафинском районе - 2 тн 376 кг кустов конопли на площади 1 гектара.

5 июля в Ярдымлинском районе близ погранзаставы были замечены нарушители границы, двигающиеся из Ирана в Азербайджан, они бросили упакованные в полиэтиленовый пакет 935 гр марихуаны и 1 025 гр героина, и убежали обратно, в сторону Ирана.

8 июля в пограничном контрольном пункте "Астара" у троих прибывших из граждан Ирана, прибывших в Азербайджан, были обнаружены и изъяты 111 гр героина, 10 гр метамфетамина, 10 таблеток психотропного вещества "Метадон", 10 таблеток "Трамадол".

15 июля в пограничном контрольном пункте "Астара" при попытке перехода из Ирана в Азербайджан были задержаны жители Лянкяранского района Сеферли Мухаммед Махир оглу, 1992 г.р. и Агабалаев Эльхан Бешир оглу, 1989 г.р. У них было изъято 6 гр и 7 гр героина.

По всем трем фактам ГПС проводит оперативно-следственные мероприятия.