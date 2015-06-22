​ГПС предотвратила попытку ввоза на территорию Азербайджана наркотических средств в крупном объеме

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана предотвратила попытку ввоза на территорию страны наркотических средств в крупном объеме. Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

По информации, сотрудниками ГПС у гражданина Ирана было обнаружено и изъято 4 кг 475 г опиума и 1 кг 900 г гашиша. Задержанным оказался житель иранского города Пирсабад Агамухаммади Тохид Мирмахаббатали, 1982 года рождения, который перешел на территорию Бейлаганского района Азербайджана с целью незаконной контрабанды наркотических средств.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.