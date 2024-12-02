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ГПС предотвратила попытку контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков

ГПС предотвратила попытку контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков 11:05
Происшествия
2 декабря 2024 г. 11:36
ГПС предотвратила попытку контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили попытку контрабанды наркотических средств в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на службу.

"27 ноября в 17:30 в зоне ответственности Гёйтепинского пограничного отряда Пограничных войск ГПС было изъято 79,45 кг наркотиков, включая 78,4 кг марихуаны и 1 кг 50 гр. опиума. Кроме того, обнаружено 1000 таблеток метадона М-40 и 30 таблеток Тамол-Х 225 мг-Трамадол", - отмечается в информации ведомства.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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